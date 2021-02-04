В Новороссийске прошла патриотическая акция «Бескозырка»

Фото: admnvrsk.ru

В Новороссийске прошла Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка». Из-за пандемии коронавируса ее формат проведения был изменен.

Фото: admnvrsk.ru

- Из-за действующего в регионе режима повышенной готовности было решено отказаться от торжественного шествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска. - Впервые за долгие годы город-герой не принимал у себя делегации из других городов страны, которые специально приезжали для участия в акции.

Фото: admnvrsk.ru

Традиционную историческую реконструкцию на Малой Земле тоже пришлось отменить.

Возложения цветов прошли у памятников «Братская могила» на Мысхакском шоссе, «Передний край обороны Малой земли», «Взрыв» и других.

Фото: admnvrsk.ru

Вечером на Площади Героев начался традиционный ритуал зажжения факелов от Вечного огня. Два факела водрузили на БТР и отправили традиционным маршрутом – один на Малую землю, другой в Южную Озереевку. Тот же путь на военных машинах проделали две матросские бескозырки – символы проводимой патриотической акции. Затем символические головные уборы матросов торжественно спустили на волны Черного моря там, где в холодном феврале 1943 года советские войска ВМФ десантировались на захваченный фашистами берег.

Фото: admnvrsk.ru

В церемонии приняли участие военнослужащие новороссийского гарнизона и «Волонтеры Победы». Активисты общественного движения стали преемниками молодежного клуба «Шхуна ровесников», по инициативе которого в 1968 году впервые была проведена акция «Бескозырка».

Фото: admnvrsk.ru

Из-за введенных ограничений и отмены традиционного шествия в этом году особый смысл приобрела акция «Свеча в окне». Сотни новороссийцев почтили память защитников города, выставив на подоконники зажженные свечи и портреты родных героев-фронтовиков. Одновременно жители города-героя выкладывали в социальные сети фото.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске проходит традиционная акция «Бескозырка». В городе-герое отмечают годовщину высадки десанта на Малой Земле.