Суд ограничил крабоеда Вячеслава Цеповяза в ознакомлении с делом

Вячеслав Цеповяз в колонии строгого режима с шашлыками

Правую руку главаря кущеской банды Вячеслава Цеповяза суд ограничил в ознакомлении с делом. Ему оставалось ознакомиться с 12 томами.

Вячеслава Цеповяза взял под защиту центральный аппарат СУ СК РФ. Он проходит главным свидетелем по делу о беспорядках в колонии строгого режима Амурской области. Свидетелем стал после того, как стало известно о пиршествах, которые там закатывал Цеповяз. Бандит, которого в ноябре 2013 года осудили за преступления в Кущевской, питался в колонии крабами, красной икрой, у него был свой мангал, и руководство исправительного учреждения разрешало ему жарить шашлыки и даже всячески поощряло.

- Скоро Вячеслава Цеповяза ждет новый суд - за вымогательство денег у кущевского предпринимателя Александра Исюка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Александра Исюка Генрих Хачатуров.

Вячеслав Цеповяз теперь проходит по тому же делу, что и его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат Иван. Их обвиняют в вымогательстве более 70 млн рублей у кущевского бизнесмена Александра Исюка.

29 января в Ростовском областном суде состоялось очередное заседание по громкому делу.

- Суд постановил продлить срок содержания под домашним арестом Наталье Стришней на два месяца, то есть по 5 апреля 2021 года включительно, - говорится в постановлении суда.

Также потерпевший попросил привлечь к ответственности и киллера банды цапков Владимира Алексеева. Он тоже участвовал в вымогательстве. Причем не у одного Исюка, а и у других предпринимателей из Кущевской. Алексеев, которой отбывает пожизненный срок за убийства в Кущевской, уже во всем сознался и написал явку с повинной.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Кущевского бандита Вячеслава Цеповяза взяли под госзащиту. И предъявили обвинение по новому уголовному делу.