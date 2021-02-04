Офтальмологическая клиника «Нью Вижн» готова конкурировать с ведущими медучреждениями страны

Фото: Офтальмологическая клиника "Нью Вижн".

В 2017 году в Краснодаре появилась клиника «Нью Вижн». Тогда это было малоизвестное медучреждение, однако у его руководства были серьезные планы на дальнейшее развитие. Основателями «Нью Вижн» были доктора, а не бизнесмены, потому это и не магазин услуг, а надежное клиническое учреждение, где медицинскую помощь оказывают на высоком уровне специалисты с высококачественным академическим образованием.

Именно такая стратегия и отличает «Нью Вижн» от других городских медучреждений.

Человечность и профессионализм

На формирование врачебного коллектива ушло почти два года.

При этом золотых рук и прекрасного образования для работы здесь было недостаточно. Кандидат должен был понимать глубину медицинской проблемы каждого конкретного пациента, оценивать риски, прогнозировать. Но это еще не все - каждый офтальмолог клиники «Нью Вижн» должен был стать чутким понимающим психологом. Чтобы пациент почувствовал себя в безопасности и полностью доверился доктору. Ведь еще Авиценна заявил о важности психологического настроя больного. «Нас трое - ты, я и болезнь. На чью сторону встанешь, тот и победит». Поэтому все доктора клиники умеют найти подход к больному, успокоить и вселить уверенность в победе над болезнью.

А поскольку найти специалиста с таким золотым стандартом профессионализма и человечности очень непросто, руководство клиники приглашает на работу блистательных докторов из разных регионов страны. Корреспонденты «КП» решили поближе познакомиться с коллективом медучреждения и рассказать о врачах, которые ежедневно возвращают людям возможность видеть мир в ярких красках. О том, как не запустить болезнь и сохранить зрение, сегодня нам расскажет офтальмолог-хирург клиники «Нью Вижн» Алексей Оксин.

Фото: Офтальмологическая клиника "Нью Вижн".

Выйти из зоны комфорта, чтобы помогать людям

Офтальмолог-хирург Алексей Васильевич Оксин побывал даже в отдаленных уголках нашей страны. Глядя на довольно молодого человека, сложно представить, что на его счету 15 тысяч прооперированных пациентов.

- Я специализируюсь на рефракционной хирургии - провожу лазерную коррекцию зрения. А также занимаюсь патологиями сетчатки.

Чаще всего мои пациенты, желающие восстановить зрение с помощью лазера, люди молодые - от 18 до 45 лет. Как правило, все они имеют стаж ношения линз и очков и мечтают избавиться от них раз и навсегда. Что касается патологии сетчатки, то тут, к сожалению, как в любви - «все возрасты покорны». С этой проблемой приходит и молодежь, и пожилые люди.

- Расскажите о вашем опыте работы.

- Длительное время я работал в Ульяновске и Санкт-Петербурге в клиниках, которые проводили большое количество операций. Довелось поработать и в Южно-Сахалинске, куда я ездил по приглашению сахалинских докторов, оперировать больных и поделиться своим опытом.

- Какое у вас образование?

- Я окончил медицинский факультет Ульяновского государственного университета, затем повышал квалификацию по лазерной хирургии в НИИ глазных болезней Российской академии наук. - Стажировался в Ярославле в клинике доктора Тихова. А также в екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Помимо этого, в Казани и Москве я окончил курсы WetLab американской компании Alcon по хирургии через малые разрезы. Также прошел стажировку в НИИ глазных болезней Уфы по кросслинкингу роговицы для лечения патологий роговицы.

- Богатый послужной список. А почему решили начать работу в «Нью Вижн»?

- Я считаю, что сидеть на одном месте - это все равно, что поставить на себе крест. Если заниматься одними и теми же рутинными делами, это начинает затягивать и в итоге упрощает мышление. Как принято говорить, я просто решил выйти из зоны комфорта и попробовать себя на работе в клинике «Нью Вижн». Открыть для себя что-то новое и помочь краснодарским пациентам справиться с глазными заболеваниями.

- Глядя на ваш прошлый опыт в других регионах, что можете сказать по поводу здоровья глаз краснодарцев?

- Знаете, по всей России складывается не самая оптимистичная тенденция. И Краснодар здесь не является особым исключением. Сегодня практически во всех регионах существует острая нехватка специалистов. Фактически помощь пациентам оказывается либо в каких-то крупных государственных лечебных центрах - как МНТК в краевой клинической больнице Краснодара, либо в частных клиниках, которые сумели вокруг себя сплотить специалистов.

В поликлиниках доктора тоже есть и очень неплохие, но, к сожалению, их мало и, чувствуется, что они перегружены. Отсюда и проистекает большинство проблем. Люди недополучают медицинского внимания. Много запущенных пациентов, которым можно было помочь в самом начале развития болезни и не доводить до того состояния, с которым они приходят к специалисту. И, конечно, многие люди просто не следят за своим здоровьем и не уделяют внимание профилактики. Как это часто бывает, не хватает времени на себя.

Фото: Офтальмологическая клиника "Нью Вижн".

- Что посоветуете людям, чтобы не запустить болезни глаз?

- В первую очередь я всегда напоминаю пациентам, что в свое время были определенные стандарты по профилактике заболеваний. Это контрольные осмотры. До 35 лет люди должны были проходить прием у офтальмолога раз в три года, чтобы проверить свое состояние, даже если ничего не беспокоит. С 35 до 45 лет - два раза в год. А после 45 лет пациентов уже ставили на учет. Не всех, но многих, потому что сказывается груз накопленных заболеваний. Профилактические осмотры нужно проходить обязательно, если что-то в состоянии здоровья человека начинает меняться. Возможно, это изменения незначительные и не грозят серьезными последствиями. Но они могут оказаться и признаками грозных заболеваний, которые можно перехватить на ранней стадии и не допустить усугубления ситуации.

- Образ жизни или гимнастика для глаз могут помочь?

- Одно время я работал с детьми в детской поликлинике в областной больнице. На основании своего опыта могу сказать, что гимнастика хорошо помогает детям до 15 лет. Если говорить о взрослых - к сожалению, это практически не работает. Что касается образа жизни - следует почаще выходить из четырех стен и прогуливаться на воздухе. А сидячий образ жизни с наклоном головы у компьютера или телефона - не полезно для здоровья.

Офтальмологическая клиника "Нью Вижн" желает вам здоровья и приглашает пройти диагностику зрения у лучших специалистов своего дела.

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