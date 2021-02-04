Бетон и грязь: как выглядит стадион «Динамо» в Краснодаре изнутри

Фото: Константин ПОКРОВ

Стадион «Динамо» в Краснодаре – известный спортивный долгострой. Реконструкцию арены, начатую еще в 2007 году, планировали завершить в 2015-м. Какое-то время на объекте даже велись работы, но затем стройка встала. Инвестор ушел.

В 2020-м краевые власти даже встречались с председателем всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Вместе они обсуждали дальнейшую судьбу «Динамо». Но реконструкция так и не началась.

Тогда администрация забрала акции АО «Динамо». Теперь стадион будут достраивать именно краевые власти. Постановление о финансировании объекта уже подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

- «Динамо» получит 656 млн рублей из краевого бюджета, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в краевой администрации. – Если быть точнее, то сумма составит 656 миллионов 270 тысяч 600 рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию стадиона. При этом мы получим почти 4 млн акций АО.

Завершить все работы планируют к 2022 году.

Корреспондент сайта «КП» - Кубань» побывал на задворках знаменитого краснодарского стадиона-долгостроя. Сейчас тут идут подготовительные работы по достройке. Реставрация фасада с наружной стороны уже завершена. Так что со стороны улицы Красной он выглядит шикарно и по-современному.

Фото: Константин ПОКРОВ

Практически закончены работы по остеклению арены. А вот внутри, с той стороны, где футбольное поле, все не так красиво. Частично выполнена облицовка стадиона с внутренней стороны.

Фото: Константин ПОКРОВ

Зрительских кресел на стадионе пока нет. Вместо них голый бетон. Также на объекте много грязи. Она появилась из-за снегопадов и дождей и большого количества машин. Ежедневно по арене курсируют десятки автомобилей спортсменов, которые занимаются на стадионе.