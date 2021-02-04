Такого февраля никогда не было: на Кубани ждут небывалого в это время года мороза

Из-за налипания снега водителям не советуют парковаться под деревьями

В Краснодарском крае ожидается резкий температурный скачок, причем не один. Будто в небесной канцелярии не могут определиться с погодой. После весенних +18 градусов в регионе ударит мороз, а затем придет оттепель. А после – снова зима. Колебаться температура будет в течение двух недель. Метеозависимые люди могут почувствовать климатические перепады настроения на себе.

Метеорологи говорят, что в регион придут небывалые морозы. Столбики на термометрах опустятся до -10 градусов.

- В связи с прохождением холодного фронта с северо-западных районов Европы через территорию Краснодарского края с 6 по 8 февраля ожидается ухудшение погодных условий. 6 и 7 февраля пройдут дождь и мокрый снег. Ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, ухудшение видимости до 500 метров. На дорогах местами гололедица. Ветер будет достигать 14 м/с. Температура воздуха в крае понизится до -10 градусов по ночам, а днем будет держаться на отметках от 1 до 6 градусов. 8 февраля интенсивность осадком ослабеет. А 9 февраля столбики на термометрах вытянутся до +16, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Кубани Светлана Попова.

С 9 по 12 февраля будет дождливо, но тепло. А 13 и 14 числа на Кубани снова придет стужа и, по предварительным прогнозам, минус будет давить уже до -15 градусов.