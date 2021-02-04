Выруби ее: на Кубани одноклассники жестоко избили ученицу прямо в кабинете

Фото @chp_krd
В школе №13, расположенной в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района Кубани, девочки - ученицы старших классов под улюлюканье одноклассников устроили жестокое избиение школьницы прямо в учебном классе.
Фото @chp_krd
Судя по всему, расправа над девочкой происходит во время перемены, потому что учителя в классе нет. Девушка плотного телосложения методично избивает не смеющую оказать сопротивления одноклассницу.
Судя по видео, снятого очевидцем, происходящее явно приводит окружающих в восторг.
- Выруби ее!,- азартно кричат они.
По некоторым данным, избитая девочка имела неосторожность обозвать одну из обидчиц «шалавой».
Автор видео также сообщает, что в этой школе подобное бывает довольно часто, и стало уже привычной практикой.