В Сочи две собаки погибли во время пожара в приюте для животных

Фото приюта БИМ

В Сочи неизвестные подожгли помещения приюта для собак «Бим», расположенного в районе села Барановка в Лазаревском районе курорта. Пожар случился ночью с 1 на 2 февраля.

По данным сотрудников приюта, погибли две собаки, в том числе и овчарка Тамик и щенок, проходивший здесь лечение от парвовируса.

Фото приюта БИМ

- Сгорел вагон около центральных ворот, а вместе с ним и все запасы сухого корма. Дотла сгорела пятикубовая бочка для питьевой воды - наш единственный источник,- сообщают сотрудники приюта в соцсетях.

Как утверждается в аккаунтах приюта со ссылкой на посетивших объект пожарных инспекторов, причиной пожара стал поджог. В то же время пока ГУ МЧС по краю не прокомментировало происшествие.

Фото приюта БИМ

Приют «БИМ» существует в Сочи с начала 2010-х годов. Сейчас здесь содержатся около 400 собак разных пород. Все собаки привиты и ждут в приюте своих новых хозяев.