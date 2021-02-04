Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей. Мэрия Краснодара объявила войну шлагбаумам

Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей. Мэрия Краснодара объявила волну шлагбаумам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шлагбаумы – вечная тема для Краснодара. Они буквально заполонили город. Конструкции появляются везде, где можно: на парковках, дорогах, подъездах к домам и товариществам. Зачастую их даже не узаконивают. Ставят как есть, без всяких согласований.

Так люди парализуют работу социальных служб. Пожарная и скорая машины по полчаса стоят у шлагбаума, но не открывают его. С 1 января в России появились новые правила противопожарного режима.

- В круглосуточном режиме для заезда пожарной техники либо должны дежурить вахтеры, либо все это должно быть оборудовано в автоматическом режиме, чтобы службы МЧС могли проехать на каждый земельный участок, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В городе бывали случаи, когда пожарные не могли установить лестницу для начала работы из-за конструкций. Спасатели теряли важные секунды на демонтаж ограждения.

- Эта актуальная тема для Краснодара. Сейчас мы информируем граждан, товарищества, управляющие компании. Мы предупреждаем их. У нас нет цели: оштрафовать людей. Уже есть шлагбаумы, отвечающие требованиям, – сказал Виталий Казликин, начальник управления гражданской защиты.

Главное – чтобы шлагбаум обеспечивал свободный доступ для машин пожарной и скорой помощи. Например, в многоэтажных домах шлагбаум может быть соединен с пожарной сигнализацией. Если система срабатывает, он открывается.

- Это и шлагбаумы, и ворота, и откатные механизмы. Они должны автоматически открываться. Это может быть дежурство, установка устройства: оно откроет шлагбаум дистанционно или автоматически, – говорит Виталий Немеренко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Краснодара ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В качестве профилактики за шлагбаум, не отвечающий нормам, люди получат предупреждения. Если они никак не отреагируют – штраф. Для граждан – до 3000 рублей, для должностных лиц – до 15000, для юридических лиц – до 200000.

Бывали случаи, когда люди огораживали и земли многоэтажного дома, и соседние участники. Это муниципальная собственность. Ее вообще нельзя перегораживать.

- Если люди не послушают и ничего не предпримут, будем решать все через суд. Инструменты для этого в городе есть. Наша задача – навести порядок. Эта проблема связана с обеспечением жизни и здоровья населения, – добавляет Казликин.

О том, что сделать со шлагбаумом – сносить или дооборудовать, – решат уже жильцы дома или товарищества. Много шлагбаумов в Краснодаре вовсе возникают незаконно. Например, они вырастают на проезжей части, блокируя свободный проезд. За прошлый год департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара демонтировал 50 различных ограждений на дорогах, в 2021-м – уже 12. Еще 60 ждут своего часа.

Самый проблемный участок – опытно-производственное хозяйство «Колос». Здесь шлагбаумы растут как на дрожжах. Только дорожники убирают одни, как уже появляются новые. Сейчас администрация занимается этой проблемой.