Новые правила парковки в Краснодаре 2021: водителей начнут штрафовать

Новшества вступают в силу с понедельника, 8 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исчезновение эвакуаторов не отменяет наказания. Но новые правила парковки в Краснодаре 2021 не заставят себя долго ждать.

После того как автомобили в крайцентре перестали увозить из-под знаков «парковка запрещена», горожане стали чувствовать себя очень вольготно.

- Ни проехать ни пройти, - заговорили краснодарцы после первой же недели перемен.

ГИБДД согласилась с этим, но дорожные полицейские призваны контролировать безопасность на дорогах.

- В целях снижения аварийности экипажи ДПС несут дежурство вблизи мест концентрации ДТП, а личный состав ориентирован на выявление тех нарушений, которые непосредственным образом влияют на аварийность, профилактику опасных маневров, - сообщают в УГИБДД Краснодарского края.

После публикации и предложения в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) мэрия Краснодара озвучила свои планы на этот счет.

- Проблема брошенного под запрещающими знаками транспорта в городе достаточно актуальна, и без административных протоколов мы в этой сфере порядок не наведем. Необходимо разработать систему оперативного выявления нарушителей, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

По словам градоначальника Евгения Первышова, эвакуаторы теперь будут только помогать ликвидировать последствия ДТП. А с понедельника, 8 февраля, выявлять нарушителей правил стоянки будут с помощью фото- и видеофиксации. За неправильную парковку грозит штраф - 1500 рублей.

- По Краснодару будут ездить мобильные комплексы. Камеры, установленные на этих автомобилях, фиксируют государственный номер машины нарушителя, геолокацию и время снимка. При наличии двух фотофактов о нарушении, данные будут переданы в Госавтоинспекцию, - объяснили «Комсомольской правде» в мэрии города.

Все устройства привязаны к программе «Безопасный регион». С помощью этого сервиса уже сейчас фиксируются все фото- и видеофакты нарушений.