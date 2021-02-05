«Все хотят замять»: адвокат следовательницы, покончившей с собой в отделе полиции Сочи, рассказал подробности дела

Марию Клочкову похоронили в полицейском мундире

Уголовное дело о доведении до самоубийства 23-летней Марии Клочковой снова отправили в Сочи. Больше года расследованием гибели девушки, только начавшей свою карьеру в полиции, занимались специалисты краевого управления СК.

Трагедия произошла рано утром 23 ноября (в 2019 году это было воскресенье) 23-летняя Мария Клочкова заступила на очередное дежурство в отдел полиции Хостинского района Сочи. Следователь получила на входе табельный пистолет. В последнее время "на вахте" замечали, что сдавала она его заряженным, и грозились подать рапорт начальству за это.

- Ой, простите, пока не могу к нему привыкнуть! - оправдывалась отличница Кубанского университета МВД.

Маша была жизнерадостной девушкой с "синдромом отличницы"

На следующий день всем станет понятно, что творилось тогда в ее голове. Спустя пару часов после начала дежурства, в рабочем кабинете найдут тело Маши...

В хостинский отдел полиции тогда, чтобы разобраться в случившемся направили самые лучшие и объективные силы МВД и следственного комитета. Информация о том, что перед смертью Маша написала предсмертную записку, будет засекречена и канет в кипе бумаг, свидетельских показаний и результатов экспертиз.

- Моя жизнь закончилась, не успев начаться, - говорит в ней Мария. - Я опозорила всех...

Этот текст она не дописала.

Убедительную версию причины гибели полицейской следователям вскоре озвучила сестра Марии Клочковой Анна - ее изнасиловали. И у правоохранителей появилось веское основание полагать, что за оружие Мария взялась неслучайно. До состояния крайности ее довел кто-то (или несколько) из коллег.

Бы

Маша была отличницей

ли проведены десятки экспертиз. На полиграф попеременно садились все, кого родня молодого следователя считала причастными к ее гибели. Но показания ни одного из них не дают оснований полагать, что кто-то из сослуживцев или руководства мог толкнуть Марию на фатальный шаг.

- Скорее всего, дело хотят замять, - сообщил адвокат семьи погибшей девушки Марат Зиннатуллин. - Потому что за все это время следствие никому так и не предъявило обвинение.

Действительно, под подозрение следователей попали тогда начальник отдела Андрей Хвостов и замначальника Максим Глаголев. Но фигурантами дела о доведении до самоубийства своей подчиненной они не стали.

- Хвостов должен был помочь адаптироваться Марии, он знал о ее тяжелом суицидальном настроении, обещал родне не выдавать ей табельное оружие. Этот разговор с ним Анна записала на диктофон и он имеется в материалах уголовного дела. Но не выполнил этого, - рассказывает "КП" - Кубань" адвокат родни Маши Марат Зиннатуллин. - Глаголев на время отпуска Хвостова исполнял обязанности начальника и тоже ничего не предпринял, чтобы предотвратить трагедию на рабочем месте. Мы обратились с жалобой в прокуратуру по поводу того, что обоих в итоге не признали подозреваемыми по делу.

Зато ключевым объектом всех следственных проверок, на кого пали подозрения в депрессивном состоянии Маши перед смертью, стал оперативник Алан Парастаев. После смерти Маши семья обвинила его в изнасиловании.

Но э

Семья до сих пор не может опомниться от произошедшего с их любимой девочкой

то так и осталось одной из версий.

- Уголовное дело находится в производстве, в данный момент проводятся дополнительные следственные действия, - ограничились кратким комментарием в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В этом доме в Сочи жила Маша Фото: Евгения ОСТРАЯ

Однако адвокат Зиннатуллин уверен, что эти шатания материалов уголовного дела ведут только к одному - ни к чему...