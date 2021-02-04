«До минус 10!»: Узнали, сколько продержатся аномальные морозы на Кубани

Синоптики прогнозируют интенсивные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Фото: Юлия БАРАНОВА

На Кубани с 6 февраля по 8 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют интенсивные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м, на дорогах гололедица.

Самые сложные погодные условия ждут в горном кластере региона. Температура воздуха понизится на 8-10°С. В ночные и утренние часы столбик термометра достигнет -7°С и, возможно, опуститься еще ниже.

- Днём в северной половине края будет от + 2 до -3°С, в южной – от +1 до +6°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Во второй половине дня 8 февраля ожидается повышение температуры воздуха до +3+8°С, в северных районах края местами до -2°С.

В Сочи прогнозируется сильный дождь. По прогнозам метеорологов, с 00:00 до 18:00 5 февраля на территории Сочи местами ожидается сильный дождь.

В горах выше 1000 метров над уровнем моря прогнозируется лавиноопасная обстановка.

- Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно воздержаться от выходов в горы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае ожидается резкий температурный скачок, причем не один. Будто в небесной канцелярии не могут определиться с погодой. После весенних +18 градусов в регионе ударит мороз, а затем придет оттепель. А после – снова зима. Колебаться температура будет в течение двух недель.