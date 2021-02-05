Деньги мимо кассы и «комиссия» за оплату по карте: сколько зарабатывают перевозчики Краснодара

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В краевой столице стоимость проезда и комфорт в общественном транспорте в последнее время стали темой №1. То цены поднимают, то терминалы не работают, то за проезд с карты списывают больше положенного. В то же время у других перевозчиков все получается: и автобусы хорошие, и с ценами не «химичат».

Сколько на самом деле зарабатывают перевозчики Краснодара и как навести порядок в перевозках, обсудим с руководителем объединения «Активный гражданин» Игорем Еременко и координатором общественного движения «Транспортная инициатива» Мариной Репещук.

5 февраля в 17:00 на радио «Комсомольская правда» (91.0FM).

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

Трансляция эфира: youtu.be/GZPhoD6fCHw