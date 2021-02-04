Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве 5-7 февраля 2021 года

Анна Щербакова. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках. Соревнования пройдут со зрителями. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей.

«КП» представляет полное и точное расписание прямых трансляций соревнований Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве с 5 по 7 февраля 2021 года.

Участие в Кубке Первого канала примут спортсмены, которые заняли места с первого по шестое на последнем чемпионате России, победители континентального первенства 2020 года и чемпионы мира. Участники будут поделены на два состава: команду Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Куда отправятся спортсмены, определит жеребьевка. Участники представят короткую и произвольную программу в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцевальных дуэтах. Отмечается, что судейство будет происходить на основе действующей системы ISU.

Также участники сразятся за приз зрительских симпатий и сойдутся в прыжковом турнире – особо зрелищном элемента программы. Вместе с капитаном команды участники выберут название дружины и подготовят общий номер для поклонников.

Полностью каждый день соревнований и жеребьевка будут транслироваться на сайте Первого канала.

Участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова - Андрей Багин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Софья Шевченко - Игорь Еременко.

Полное расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве 5-7 февраля 2021 года (время московское):

5 февраля (пятница)

15:00 – прыжковый фестиваль

16:30 – жеребьевка

6 февраля (суббота)

17:45 – короткая программа

7 февраля (воскресенье)

17:20 – произвольная программа

Прямые онлайн-трансляции выступлений знаменитых фигуристов будут доступны на сайте kp.ru.