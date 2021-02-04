«Черная вдова»: На Кубани женщина больше десяти раз выходила замуж ради квартиры

Фото: архив КП

На Кубани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Его фигурантками стали четыре полуграции от 33 до 57 лет. Женщины обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и частью 4 ст. 174.1 УК РФ «Мошенничество» и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления».

Первой скрипкой в этом деле стала 53-летняя местная жительница. С 2013 по 2019 годы дама со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Они делали ставку на любителей выпить. Объекты преступления помогла подбирать 57-летняя риелтор из Новокубанска.

- Чаще всего обвиняемая заключала браки с потерпевшими, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли.

Дочери черной вдовы втирались в доверие к пожилым людям и убеждали их, что являются родственниками, которые имеют право на наследство. Женщины оформляли дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. Затем эти документы продавали.

За шесть лет фигурантки озолотились. В их собственности оказались завидные объекты недвижимости в Сочи, Краснодаре и Армавире. Общая сумма ущерба превысила 21,7 млн рублей. В преступную схему попали даже средства материнского капитала.

Факты преступной деятельности выявлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Краснодарскому краю при участии сотрудников армавирской прокуратуры.

На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключил представитель пресс-службы. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.