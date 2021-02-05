Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 февраля 2021: какие районы и города стали самыми зараженными

Названы самые зараженные территории Кубани
«Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусе инфекции в Краснодарском крае на 5 февраля 2021 года.
За последние сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 182 человек. Самыми зараженными стали Краснодар, Новороссийск и Динской район, здесь выявили 50, 19 и 11 новых случаев соответственно.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 5 февраля 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 50 новых случаев заболевания.
Коронавирус в Анапе 5 февраля 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили девять человек.
Коронавирус в Сочи 5 февраля 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 9 человек.
Коронавирус в Геленджике 5 февраля 2021
В Геленджике за последние сутки за минувшие 1 заболевший.
Коронавирус в Туапсе 5 февраля 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены десять инфицированных.
Коронавирус в Ейске 5 февраля 2021
В Ейском районе коронавирус за сутки не зафиксирован.