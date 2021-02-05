Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 февраля 2021: какие районы и города стали самыми зараженными

Названы самые зараженные территории Кубани

«Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусе инфекции в Краснодарском крае на 5 февраля 2021 года.

За последние сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 182 человек. Самыми зараженными стали Краснодар, Новороссийск и Динской район, здесь выявили 50, 19 и 11 новых случаев соответственно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 5 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 50 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 5 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили девять человек.

Коронавирус в Сочи 5 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 9 человек.

Коронавирус в Геленджике 5 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 5 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены десять инфицированных.

Коронавирус в Ейске 5 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус за сутки не зафиксирован.