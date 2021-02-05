Кто такой Станислав Крицюк, «вырубивший» футболиста «Порту»

Станислав Крицюк Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неприятный инцидент произошел во время футбольного матча «Белененсешем» и «Порту» в рамках Премьер-лиги Португалии. На воротах у «Белененсеша» стоял бывший вратарь ФК "Краснодар" Станислав Крицюк. В момент перехвата мяча у своих ворот он со всей силы врезал в голову нападающего соперника - Нану. Тот упал и уже подняться не смог, его увезли на скорой в больницу.

Надо сказать, футбольный клуб, представляющий кубанскую столицу, хорошо запомнил своего бывшего голкипера.

Станиславу Крицюку 30 лет. Он является воспитанником Академии футбола Тольятти. В 2008 году в возрасте 17-ти лет дебютировал в димитровградской «Академии» во Втором российском дивизионе. Позже защищал ворота «Тольятти» и той же «Академии», переехавшей в автоград, поиграл в юношеской и молодежной сборных России.

В 2013 году голкипер подписал контракт с «Брагой» и уехал в Португалию. Сначала на правах аренды выступал в «Риу Аве», затем за «Брагу II» в низшем дивизионе, а непосредственно в «Браге» дебютировал в августе 2014 года. С тех пор Крицюк провел на последнем рубеже клуба из одноименного города более 40-ка матчей и в сезоне-2015/2016 стал его твердым первым номером. Он провел полностью 18 игр чемпионата Португалии, пропустив в них лишь 13 мячей и заслужив своей зрелой и надежной игрой высокие оценки специалистов, а также местной спортивной прессы. В начале 2016 года «Краснодар» и «Брага» согласовали все детали аренды Станислава Крицюка. Пройдя медицинское обследование голкипер присоединился к «горожанам» и приступил к работе вместе с новыми партнерами на подготовительных сборах.

Вратарь числился в "Краснодаре" до июня 2020 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Своими уверенными действиями Станислав быстро завоевал место в стартовом составе команды и отыграл без замен все матчи в весенней части Чемпионата и Кубка России 2015/2016. По окончании сезона «Краснодар» воспользовался опцией в договоре аренды и выкупил у «Браги» права на вратаря, подписав с самим Крицюком долгосрочный личный контракт сроком до конца июня 2020 года, - гласит история клуба.

Однако голкипер вскоре вновь вернулся в Португалию.