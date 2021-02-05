«Скандал в Геленджике»: Глава администрации внутригородского округа сбил пешехода

Фото: gelendzhik.org

В Геленджике произошел очередной скандал. Поводом для него стала автомобильная авария. Глава администрации Пшадского внутригородского округа Александр Грибцов сбил пешехода. Информацию о происшествии разместили в соцсетях. Ее подтвердил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

- Отвечу сразу на ряд вопросов. Да, нахожусь в отъезде, но не могу не прокомментировать информацию о ДТП, - написал глава города-курорта в своем Телеграм канале. - Действительно, глава Пшадского внутригородского округа Александр Грибцов стал участником ДТП.

Один из пабликов Геленджика указал, что Александр Грибцов сел за руль в нетрезвом состоянии. Но Алексей Богодистов это опроверг.

- Экспертизой установлено, что в момент происшествия Грибцов был трезв, - подчеркнул мэр Геленджика. - Поэтому ряд источников дал недостоверную информацию.

По словам Алексея Богодистова, в настоящее время, возбуждено административное производство, по результатам которого мною будут приняты советующие решения.

Пострадавшего уже готовят к выписке, - подчеркнул мэр.

По данным администрации Геленджика, 42-летний Александр Грибцов занял должность главы администрации Пшадского внутригородского округа в сентябре 2019 года. Во властные структуры он попал из отрасли образования. Последнее место работы будущего чиновника - заместитель директора по безопасности в средней школе №20.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что внедорожник чиновников Минтранса сбил насмерть сочинца. Мужчина переходил дорогу, возвращаясь из магазина домой.

Первыми об этом ДТП рассказали сочинские блогеры. На их глазах внедорожник на большой скорости сбил человека. Авария произошла около восьми вечера в дачном посёлке между улицами Фундучная и Вишнёвая. После столкновения мужчину откинуло на проезжающую мимо машину «Жигули». В результате он скончался на месте происшествия.