Краснодарский край получил самую крупную партию вакцины от COVID-19

При необходимости в регионе задействуют еще 24 мобильных комплекса.

На Кубань поставили крупнейшую партию вакцины от коронавируса – 50 тысяч доз. Такое количество препарата регион получил впервые с начала прививочной кампании.

- Жители края осознанно походят к своему здоровью, число желающих сделать вакцину с каждым днем увеличивается. Сейчас краевой минздрав распределяет полученные дозы среди центров вакцинации, – сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Также губернатор отметил, что медработники и учителя остаются в приоритете.

Напомним, что прививочная кампания от COVID-19 в Краснодарском крае стартовала в сентябре прошлого года. Масштабно вакцинировать стали в декабре. Прививки делают в два этапа с промежутком в 21 день.

- Первый этап вакцинации прошли порядка 40 тысяч человек, полный курс получили около десяти тысяч жителей края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе в настоящее время работает 101 центр вакцинации – 97 на базе медучреждений и пять мобильных пункта. Стационарные точки вакцинации можно найти в Краснодаре рядом с торговым центром «Красная Площадь», на третьем этаже ТРЦ, на Главной городской площади и в центре медпрофилактики по адресу Трамвайная, 5. Пятый пункт вакцинации открылся 5 февраля на третьем этаже ТРЦ «СБС Мегамолл».

Власти отмечают, что при необходимости на Кубани задействуют еще 24 мобильных комплекса.

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