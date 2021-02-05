Светопреставление! На Кубани пошел град в феврале

Непогода застала жителей Кубани врасплох Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодарском крае снова резко поменялась погода. Еще вчера,4 февраля, стояла почти весна, заставившая жителей региона сменить гардероб. А сегодня, 5 февраля, - сильнейший ливень, град и молнии застигли всех, кто ехал на работу.

- Это светопреставление какое-то! Я едва успела спрятаться под крышей соседнего здания, когда внезапно с неба обрушилось нечто из льда и воды, - рассказывают Анна, жительница Северского района Кубани.

Надо сказать, синоптики о таком исходе недели предупреждали заранее.

- Днем в северной половине края будет от + 2 до -3°С, в южной – от +1 до +6°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Во второй половине дня, 8 февраля ожидается повышение температуры воздуха до +3+8°С, в северных районах края местами до -2°С.

В Сочи прогнозируется сильный дождь. А в горах выше 1000 метров над уровнем моря есть опасность схода лавин.

Явно, что природа не может определиться с погодой. После весенних +18 градусов в регионе ударит мороз, а затем придет оттепель. А после – снова зима. Колебаться температура будет в течение двух недель.