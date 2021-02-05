Последствия ночного ливня в Краснодаре 5 февраля 2021: аварии и озера из осадков Фото: Варвара ДЫМ

Последствия ночного ливня в Краснодаре. Мощный циклон обрушился на краевой центр в ночь с 4 на 5 февраля. Порывы ветра в городе достигали 8-10 метров в секунду. Сдувало все подряд: от мелкого мусора до небольших машин, которые не стояли на ручнике.

Шквалистый ветер сопровождался обильными осадками. Ливень зарядил в Краснодаре ближе к полуночи и не прекращался до утра. Из-за этого на дорогах города образовались километровые заторы. Во время пиковых нагрузок пробки достигали восьми баллов.

Сейчас ситуация на дорогах улучшилась, но не сильно. Водители плетутся по дороге, объезжая целые озера из осадков. Они усыпали весь город. Больше всего пострадало Ростовское шоссе и улица Российская. Судя по «Яндекс. Картам», аварии там происходят каждые полчаса, а скорость движения не превышает 15-20 километров в час.

Последствия ночного ливня в Краснодаре 5 февраля 2021: аварии и озера из осадков Фото: Варвара ДЫМ

Не разогнаться водителям на Селезнева. Из-за аварии на пересечении с улицей Новороссийской здесь образовался затор.

Последствия ночного ливня в Краснодаре 5 февраля 2021: аварии и озера из осадков

Наглухо стоит улица Жлобы около Восточно-Кругликовской. Здесь очередная авария. Из-за ДТП пробка уже растянулась на 1,2 километра.