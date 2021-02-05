Поставил машину в центр ринга: Глава «Сириуса» проучил стритрейсеров

Фото: скриншот instagram.com/andrey_stolyarov_sirius/

О сочинских стритрейсерах ходят легенды. Несколько лет назад они даже просили у властей площадку для гонок. Чтобы погонять на побережье Черного моря, люди приезжают со всей страны. Разброс регионов на номерах – нереальный. Вместе с южанами гоняют выходцы из Дальнего Востока.

Чаще всего они собираются около Олимпийского парка. Здесь и место удобное, и качества дорожного полотна высокое. Только местных жителей это соседство не устраивает. Они не раз жаловались в администрацию.

Андрей Столяров возглавил федеральную территорию меньше недели назад, но нашел подход к уличным гонщикам. Он просто перекрыл им дорогу своим авто. Поставил его прямо в центре круга, где ребята крутили «жука».

- Что ни день, то как специально.. Сегодня пришлось испортить праздник стритрейсерам. Пришлось поставить свою машину в центр «ринга». А вообще ребята хорошие. Обещали не шуметь. Полицию отозвал. Будем уважать друга друга. И ночной покой жителей, – написал глава Сириуса в Инстаграме.

Местные жители инициативу оценили.

- Вы - руководитель, которого давно ждали! – писали люди.

Отметим, что местные жители жаловались на стритрейсеров и раньше, но решить проблему полностью у них не получалось.