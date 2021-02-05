Один очаг COVID-19 остался на Кубани. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. За неделю заболеваемость коронавирусом в абсолютном числе за день упала на 4,9%. Это означает, что инфекция отступает. Больше всего заражений фиксируется в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Горячем Ключе и Выселковском, Тимашевском и Туапсинском районах.

- Здесь или большие скопления людей, или ковидные госпитали. Куда везут больных с подозрением на коронавирус, – говорит Татьяна Гречаная, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Чаще всего болеют женщины. Они более внимательные к своему здоровью и чаще обращаются к врачам, чем мужчины. Сейчас на Кубани снижается коэффициент распространения инфекции. Это важный интегральный показатель. Если раньше он держался на уровне единицы, то сейчас упал до 0,9.

- Нужно, чтобы он снизился как минимум до 0,5, чтобы мы могли вносить предложения о следующем этапе снятия ограничений, – добавила Гречаная.

Если в Москве и Санкт-Петербурге число новых случаев заражения за последнее время упало в 2-4 раза, то в Краснодарском крае – всего на 4,9%. Поэтому снятие ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, происходит поэтапно.

- Когда у нас будет 50 или 60 новых случаев заражения в день, это будет веское и правильное основание для дальнейшего снятия ограничений. Предыдущее снятые ограничения не вызвали роста заболеваемости. Значит, мы выбрали правильную тактику, – объясняет Гречаная.

Уже с 8 февраля на Кубани возобновится очное обучение в ВУЗах. Следующий этап снятия ограничений случится не раньше, чем через две недели.

- Впервые за неделю у нас упала заболеваемости пневмонии на 25%. Не у всех больных пневмонией подтверждается COVID-19. Тот факт, что показатель пошел на спад, является важным эпидемиологическим признаком, – поясняет Гречаная.

Отмечается, что самый большой удельный вес заболевших коронавирусом – пенсионеры. Это 26,5% от общего числа. Людям старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции. Они находятся в зоне риска заражения.

- 12% из общего числа заболевших составляют студенты, 13 – медицинские сотрудники, 26 – служащие, 6 – работающее население, – добавляет Гречаная.

Сейчас на Кубани не зафиксировано очагов заражения в образовательных и медицинских организациях, а также рабочих коллективах.

- У нас сохраняется очаг в центре временного проживания пенсионеров и инвалидов. Здесь произошел занос. В контакте было 12 человек, – поясняет Гречаная.

Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано более 80 очагов заражения. Сейчас на Кубани не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом. Более 61% населения края привиты от этой болезни.

- На фоне коронавируса случилось взаимное подавление другой инфекции. Это возможно только на уровне высокого процента привитого населения – больше 60%, – рассказывает Гречаная.

Важным моментом остается соблюдение элементарных правил: ношения маски и перчаток. Нельзя снимать их даже людям, которые уже привиты от коронавируса. Инфекция может отложиться на слизистой носа, а человек будет ощущать легкое недомогание. Пока это только в теории, но проверять на практике никто не советует.

В 2020 году на Кубани в два раза снизилось заболеваемость кишечными инфекциями, паразитарными заболеваниями и инфекциями дыхательных путей. Жители Краснодарского края меньше болеют гепатитами В и С.

- Если раньше у нас горели детские сады и школы из-за энтеровирусного менингита, то сейчас этого нет. Если год назад было 206 случаев заражения, то сейчас – всего 4. Это показатель того, что маски, перчатки, мытые руки и протертые поверхности приводят к снижению заболеваемости, – говорит Гречаная.

Также уменьшилось чисто укусов животных, клещей и комаров. Если в 2019-м Лихорадку Западного Нила перенесли 20 человек, то в 2020-м – один. Всего на 3% увеличилось число заражений гриппом и ОРЗ, что в условиях пандемии является неплохим показателем.