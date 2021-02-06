Фильтровать нечистоты: Ученые дали первые советы по очищению Анапы от водорослей

Гостям курорта цветущее море откровенно не нравится Фото: Михаил ПОПОВ

Каждое лето Центральный пляж Анапы цветет. Здесь на берегу появляется зеленая каша из мелких водорослей, которая еще и неприятно пахнет сероводородом. Эту водоросль в народе называют «камка». Старожилы говорят, что раньше ее было намного меньше. А уже летом 2020-го водоросль добралась до Бугазской косы, где никогда прежде не была замечена.

На курорте решили бороться с расплодившейся камкой и даже позвали ученых ее исследовать.

- Проблеме не одно десятилетие, но каждый сезон она вызывает негативную реакцию гостей и жителей Анапы, что отрицательно влияет на имидж курорта. Мы не в силах повлиять на этот неизбежный природный процесс, но мы должны принять меры, чтобы свести к минимуму его последствия, при этом не нарушая экосистему, – сказал мэр Анапы Василий Швец.

Ученые из Южного отделения Института океанологии РАН проведут масштабную исследовательскую работу. Специалисты должны будут не только выявить причины цветения и выброса водорослей, но и предложить конкретные пути решения проблемы. Ученые приступят к работе весной и закончат осенью.

- Этот район в плане исследования являет «белым пятном». Все по причине мелководья. Комплексные исследования Черного моря проводились и проводятся на больших судах, которые в ту местность просто не могут зайти, - поясняет «КП» - Кубань» заведующий лабораторией химии, научный сотрудник Южного отделения Института океанологии РАН Валерий Часовников. - Теперь есть четкая цель.

Решение уже известно

Камка на песчаных пляжах Анапы появилась не вчера, и природой ее появления и размножения заинтересовались не только сейчас.

- Проблема четко связана с количеством людей, как местных жителей, так и приезжих. Можно проводить много исследований, но все они приведут к одному итогу – причина распространения камки в загрязнении моря канализационными стоками, - считает член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – Эти водоросли быстро множатся. Питаются азотом и фосфором.

Эколог уверен, если все канализационные стоки привести к нормативным состояния хотя бы по этим двум элементам, то проблема с камкой решится на 80-90 процентов.

Позицию Голубитченко разделяет и научный сотрудник Южного отделения Института океанологии РАН Валерий Часовников.

- Уже сейчас можно сказать, что нужно ограничивать стоки канализации. Все, что связано с фильтрацией сливов, уже сейчас однозначно надо для существенного улучшения обстановки. Дальнейшие рекомендации мы сможем дать по результатам исследования, - заявил «КП» - Кубань» Валерий Часовников.