Семь лет спустя: как изменился Сочи после Олимпиады 2014

Фото мэрии Сочи

Пожалуй, никогда и нигде до этого Олимпиады не были настолько интегрированы в жизнь города, региона и страны. После Игр Сочи получил феноменальный импульс к развитию, на реализацию которого в обычных условиях ушли бы долгие десятилетия. Белая Олимпиада 2014 года дала возможность обновить все сферы жизнеобеспечения города. К ее наследию относятся почти 450 новых объектов.

Специалисты подсчитали, что при иных обстоятельствах на выполнение такого объема работ понадобилось бы более 50 лет.

Вот уже 7 лет жители Сочи и многочисленные туристы пользуются инфраструктурой, созданной при подготовке к Олимпийским играм. Построены не только современные ледовые дворцы и горнолыжные трассы, но и дороги, инженерные коммуникации, объекты спорта, культуры и образования.

К олимпийским играм было возведено:

- 480 километров газопроводов низкого давления. - Газопровод высокого давления Джубга-Сочи протяженностью 174 километра.

- Более 550 километров высоковольтных линий электропередач.

- Четыре ТЭС и одна ТЭЦ, 17 подстанций общей мощностью более 1200 МВт. (ранее мощность объектов генерации в Сочи составляла 240 мегаватт).

- Очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков. - Водозаборы общей мощностью 127 тыс. кубометров.

- Почти 700 километров инженерных сетей, из которых 150 км. сети водоснабжения.

Фото мэрии Сочи

Дорожное строительство

В общей сложности к Олимпиаде были построены сотни километров автомобильных и железных дорог, десятки мостов, развязок и тоннелей. Пропускная способность автодорожной сети возросла более, чем в 2,5 раза.

Город получил в пользование уникальные объекты дорожной инфраструктуры :

- автодорога Дублер Курортного проспекта;

- 360 километров дорог и мостов (в том числе 8 больших транспортных развязок.

-54 железнодорожных моста протяженностью более 16 километров.

- 22 тоннеля.

Фото мэрии Сочи

- Более 200 километров железнодорожного полотна. В том числе построена уникальная совмещенная авто- и ЖД дорога «Адлер-Красная Поляна», связавшая Прибрежный и Горный кластеры, и которая позволяет добраться из центра Сочи в горные объекты Красной поляны всего за 40 минут.

Здравоохранение

Благодаря олимпийскому проекту Сочи получил принципиально новую лечебно-оздоровительную инфраструктуру: Из олимпийских объектов здравоохранения были построены:

-Больница в Красной Поляне

-Поликлиника в микрорайоне «Веселое-Псоу»

-Хирургический корпус в Адлере

-Инфекционная больница в Дагомысе

Фото мэрии Сочи

Городская инфраструктура

Крайне важным стало изменение отношения общества к людям с инвалидностью. Игры в Сочи задали совершенно новые стандарты городского планирования и строительства: все спортивные объекты и инфраструктура были оборудованы с учетом нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Более 1400 объектов городской инфраструктуры приведены в соответствие с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

- После Олимпиады опыт Сочи в создании безбарьерной среды переняли около 200 российских городов.

Фото мэрии Сочи

- В Сочи были приведены в порядок все районы, попавшие в зону «олимпийского гостеприимства»: 12 тысяч объектов , в том числе жилые дома, были отремонтированных и приведены к единому архитектурному облику.

Туризм

С момента проведения Олимпиады город продолжает наращивать свой туристический потенциал.

- В среднем 6,5 миллиона туристов ежегодно выбирают местом отдыха Сочи. До Олимпиады эта цифра составляла 3,5 миллиона человек.

- В Сочи появились 42 отеля ведущих мировых брендов на 24 тысячи номеров. Гостиничный фонд города вырос вдвое.

Фото мэрии Сочи

- На курорте создан международный центр пассажирских и круизных перевозок. В морском порту Сочи построены 8 морских терминалов, появилась яхтенная марина, порт Сочи теперь способен принимать одновременно 2 океанских лайнера, паром и до 200 яхт.

В горном кластере Сочи, по сути, создан единый курорт, с синхронизированной структурой туристических маршрутов. По единому ски-пассу сейчас доступны более 177 км лыжных трасс.

Даже все это-далеко не полный список всех преимуществ, который получил Сочи после ОИ 2014. Одним из наиболее важным моментов стало решение проблемы ярко выраженной сезонности на курорте. Сочи теперь полон туристами и летом, и зимой.

Достаточно сказать, что даже в январе 2021 года, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в одном только январе в Сочи отдохнули около 400 тысяч туристов со всей России и зарубежных стран. При этом город совершенно спокойно выдержал этот турпоток, продолжая жить обычной повседневной жизнью. И сегодня Сочи входит в топ-5 городов России по востребованности, комфортности и безопасности.