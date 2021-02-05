Куда сходить в Краснодаре на выходных: афиша на 6-7 февраля

Фото: culture.ru

Благодаря послаблениям режима повышенной готовности у жителей Кубани появляется все больше вариантов, где приятно провести время и культурно отдохнуть. Рассказываем, куда отправиться с семьей.

Любимые голоса теперь не онлайн

Главный творческий коллектив Краснодарского края снова дает концерты на родной сцене. Одно из обязательных требований - наполняемость зала не больше 15 %. Вот почему в зале на 1054 места во время первых концертов было занято лишь 150 кресел. Для артистов, привыкших выступать при аншлаге, видеть со сцены полупустой зал непривычно. Но все они были рады первой после многомесячного вынужденного перерыва встрече со зрителями.

Скоро гостей и жителей Краснодара ждет череда концертов, посвященных 75-летию Победы.

- Сейчас хор выступает для жителей столицы, которые соскучились по любимым голосам артистов. А в феврале концерт, пропитанный любовью к Родине, увидят краснодарцы,

Зрители уже выстраиваются в очередь за билетами. Чтобы успеть купить место, стоит поспешить. 11 и 12 февраля выступления пройдут в 19:00, 13 и 14 февраля кубанский казачий хор выйдет на сцену дважды – в 14:00 и 18:00.

Цена билетов: 1000-1600 рублей.

Адрес: Красная, 5.

Тел.: 8 (861) 268-44-26.

Классика в новом исполнении

Ценителям балета советуем сходить 10 февраля на «Ромео и Джульетта» в Музыкальный театр «Премьера». Пожалуй, нет человека, который хотя бы вкратце не знал эту историю. Драма двух влюбленных сердец, которым противостоит вражда двух кланов, уже не одно столетие волнует сердца многих зрителей.

Фото: ТО «Премьера».

Балет выдающего русского композитора Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» – один из самых репертуарных спектаклей балетного театра ХХ века.

- Юрий Григорович впервые обратился к этой партитуре в 1978 году и создал в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе свою версию этого балета для Парижской Национальной Оперы, - говорят в Музыкальном театре «Премьера». -Спектакль открыл целую плеяду молодых французских артистов, вскоре ставших звездами мирового балета.

Продолжительность – 2 часа 15 минут.

Цена билетов: 200-1200 рублей.

Адрес: Красная, 44

Тел.: 8 (861) 262-49-66

КСТАТИ

В Краснодаре открылась выставка «Мировые шедевры. Исторические личности»

В музее имени Фелицына проходит выставка, где цари, писатели и полководцы выходят за рамки — в прямом смысле — и обращаются напрямую к зрителю, появляясь перед лицом.

На выставке собрали самых известных личностей России: Николай Гоголь, Петр Первый, Екатерина Великая. Они все оживают, но только в реальности того, кто наводит на них камеру телефона или планшета. Поэтому с собой не забудьте взять технику.

Фото: музей Фелицына.

- Выставка позволит посетителю не только освежить знания по истории России, но и с помощью смартфонов и новейшей разработки дополненной реальности окунуться в уникальный мир оживших полотен, - говорят в музее. - Завораживающие исторические сюжеты, именитые фигуры – все это без сомнения заинтересует посетителя любого возраста.

В Краснодаре экспозиция пробудет до 10 мая. Чтобы попасть на выставку, надо заранее записаться. Сделать это можно с 10:00 до 16:00.

Цена билетов – от 100 рублей.

Адрес: улица Гимназическая, 67

Телефон: 8 (861) 262-40-86

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жителей кубанской столицы приглашают на «Духовную провинцию»

12 февраля в Краснодарском краевом выставочном зале открывается выставка Дмитрия Прокоповича. Это настоящее размышление, со сложными образами и уникальной фактурой полотен. Духовность и провинция объединяются друг с другом. Отсюда рождается особое своеобразное произведение искусства.

Фото: пресс-службы Краснодарского выставочного зала

- Получается духовная провинция. Это показатель состояния и уровня развития отдельного города и целого региона, некая автоматическая среда одухотворенного обитания, - говорят организаторы. Она как символ инертности, остановившегося времени и самодостаточности. Ее было принято изображать духовно дремлющей. Дух человека в определенной провинциальной среде.

Выставка будет работать до 23 февраля.

Адрес: Рашпилевская, 32.

Телефон: 8 (861) 268-60-47

Цена билетов: 50 - 150 рублей.