В Усть-Лабинском районе бесследно пропали двое подростков

Фото администрации Усть-Лабинского района

Подростки-жители Усть-Лабинского района, Максим Звягинцев и Николай Шакарян вышли из дома 4 февраля 2021 года в 14:30 в станице Тенгинской .

О мальчиках после этого ничего не известно. На связь они не выходят. В районе развернулись поиски школьников с участием полиции, казаков и волонтеров.

Максиму Звягинцеву на вид 14 лет, его рост 146 см, худощавого телосложения У подростка русые волосы, короткая стрижка, большие голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синюю тёплую куртку , чёрные спортивные штаны и белые кроссовки.

Николаю Шакаряну на вид 13 лет, его рост 150 см, плотного телосложения, русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в тёплую куртку тёмного цвета, спортивные штаны и черные полуботинки. У мальчика с собой был портфель красного цвета с белыми полосами.

- Информацию о местонахождении подростков необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: дежурной части ОМВД России по Усть-Лабинскому району +7 (999) 437-70-62, отдел уголовного розыска +7 (918) 34-99-00-9 и 102,- сообщают в полиции.