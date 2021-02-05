Снег и гололёд: Узнали, какой будет погода на выходных в Краснодарском крае

Фото: КП-Кубань

Температурные качели ждут жителей Кубани в ближайшие сутки. Все из-за прохождения холодных фронтов с Северо-Западных районов Европы. Они коснутся всей территории Краснодарского края. Поэтому синоптики ожидают резкого ухудшения погоды.

- Ждем осадки в виде дождя. Уже в пятницу мы увидели их. В выходных это все продолжится, – говорит «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – На выходных ждем мокрый и обычный снег. Местами будут сильные осадки.

Отмечается, что снежная пелена накроет всю территорию края. Все пройдет в нескольких фазах. Например, днем будет идти дождь со снегом, а вечером – только снег. На улицах ожидается гололед и снежный накат. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. Сопровождаться это будет усилением ветра до 12-14 м/с.

- В субботу температура воздуха в крае опуститься до минус 2 – 7 градусов, на Востоке – до минус 7-12. Днем воздух прогресс до плюс одного. В воскресенье ожидается падения температуры по всему Краснодарского краю – добавляет Светлана Попова.