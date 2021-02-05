Узнали по перчатке: в Сочи спасли сноубордиста, утонувшего в снегу

Фото: скриншот YOUTUBE/СОЧИ 24

Невероятная история приключилась с любителем экстремальных ощущений в Сочи. Во время спуска со склона в Красной поляне мужчина провалился в яму со снегом. Причем рухнул в нее спиной.

Сразу за ним двигались его товарищи. Но из-за большого количества снега они попросту не заметили друга и проехались по нему.

Обратил внимание на оранжевую перчатку мальчик, который осторожно спускался по слону. Он сразу позвал на помощь папу, который ехал следом за ним. Вместе с друзьями мужчина вызволил сноубордиста из снежного плена.

- Я перчаткой махал вот так вот, чтобы хоть кто-то увидел. По мне тут проехали два раза, – говорил мужчина, кода его откапывали. Из-за этого экстремала еще сильнее присыпало снегом.

Если бы яркая одежда, все могло бы закончиться гораздо печальнее. К счастью, сейчас со сноубордистом все в порядке. Само видео было снято еще в январе, но в сети оно появилось только сегодня.