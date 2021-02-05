На всех маршрутах — одна цена: активисты Краснодара просят сделать тариф в общественном транспорте фиксированным

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В январе 2021 года жителям кубанской столицы сообщили о подорожании проезда сразу в нескольких маршрутках. О повышении цен — с 28 до 30 рублей - объявили сами перевозчики.

Но обычное подорожание, которое раньше горожане воспринимали с легким недовольством, вылилось в серьезные возмущения причем как со стороны пассажиров, так и со стороны водителей. А перевозчики объясняют — тариф подняли, чтобы сохранить рабочие места и оставаться на плаву. Затраты выросли на топливо, плюс появились новые расходы — маски и санитайзеры.

Люди же считают повышение необоснованным, потому что не видят как таковых изменений, хотя платят за проезд больше. Но большее негодование у пассажиров вызывают аппараты для оплаты банковскими картами. Далеко не везде можно оплатить безналом, в лучшем случае табличка с телефоном водителя, куда можно перевести деньги онлайн. В тех автобусах, где терминал работает, за проезд списывают суммы, буквально взятые с потолка.

- Водители маршруток, которые курсируют между ТЭЦ и станицей Старокорсунской, с пассажиров берут 58 рублей, если же оплачиваешь по безналу — 64 рубля. В этом я убедился лично. Объясняют это так: банк берет процент, к тому же терминал стоит денег, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» руководитель объединения «Активный гражданин» Игорь Еременко.

Естественно, никакая комиссия не может закладываться в тариф, это прямое нарушение прав потребителей.

- Все обращения, которые нам поступают, также те нарушения, которые мы фиксируем сами во время мониторинга соцсетей, направляем в ФНС по Краснодарскому краю для дальнейшего разбирательства, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» заместитель директора городского департамента транспорта Галина Шешина.

Но главная беда в том, что у перевозчиков развязаны руки. Дело в том, что все, кто повысил стоимость, работают по нерегулируемому тарифу, то есть определяют его самостоятельно, исходя из затрат. Муниципальные власти на цену повлиять никак не могут, а это частникам только на руку.

- Как часто вы получали билет в маршрутке? Выдают ли вам чек после оплаты по безналу? Вот как раз эти деньги уходят в черную кубышку предприятия, который показывает налоговой минимальную прибыль и платит в бюджет копейки вместо того, чтобы честно платить налог во благо города! - говорит радио «Комсомольская правда» - Краснодар» депутат ЗСК Денис Хмелевской. - На уровне администрации края разрабатывается продукт по аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, по которой любой человек может пользоваться проездным билетом на территории региона в любом автобусе. Это прозрачность, прежде всего.

Остановить эту транспортную вакханалию можно. Решением многих проблем станет система брутто-контрактов. Суть заключается в том, что администрация города нанимает перевозчиков и платит им за те километры, которые «наматывает» транспорт. Пассажиры при этом оплачивают каждый свою поездку, а эти деньги собираются и передаются обратно в бюджет города.

- Опыт городов с налаженной системой общественного транспорта показывает, что можно и нужно вводить качественное билетное меню, позволяющее получать скидки той категории горожан, которые не имеют льгот, но постоянно пользуются общественным транспортом, - говорит радио «Комсомольская правда» - Краснодар» координатор общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук. - Это привлечет ту часть горожан, которая сейчас пользуется личными автомобилями.

Кроме того, по словам Марины Репещук, оптимальным было бы введение повременного билета, позволяющего делать пересадки в течение полутора часов с момента посадки в транспорт.

- Ну и, конечно, необходимо пенсионные проездные сделать электронными: открытый учет покажет, какие на самом деле требуются субсидии для компенсации проезда льготникам, - добавляет координатор общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук. - И наконец необходимо серьезно заняться проблемой дефицита водительских кадров. Права категории Д сейчас получают единицы. На мой взгляд, для этого необходимо создание независимого профсоюза водителей и серьезный диалог нескольких сторон: чиновников, депутатов, водителей, перевозчиков и общественности.

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