Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 февраля 2021: какие районы и города Кубани остаются наиболее зараженными

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 6 февраля 2021 года.

За прошедшие сутки на Кубани в госпитали поступило 185 человек. Самыми зараженными стали Краснодар, Выселковский, Динской и Туапсинский районы, здесь выявили 46, 19, 18 и 17 новых случаев заражения инфекцией соответственно.

В пятницу, 5 февраля, в Краснодаре заработал пятый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он расположился по улице Уральской, 79/1 – на третьем этаже ТРЦ «СБС Мегамолл».

- Точка работает без выходных. Все желающие могут сделать прививку с 10 до 17 часов. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация является бесплатной и добровольной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в Краснодаре находятся рядом с торговым центром «Красная Площадь», на третьем этаже ТРЦ, на Главной городской площади и в центре медпрофилактики по адресу Трамвайная, 5.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 6 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 46 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 6 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил один человек.

Коронавирус в Сочи 6 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у пяти человек.

Коронавирус в Геленджике 6 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 6 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 17 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 6 февраля 2021

В Ейском районе за сутки не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.