Внутренний ребенок и не только: Какие арт-объекты появятся в парке Галицкого в 2021 году

Фото: Евгений Таранжин

Какие арт-объекты появятся в парке Сергея Галицкого в 2021 году. Известный бизнесмен каждый месяц удивляет горожан. Парк владельца футбольного клуба «Краснодара» – один из главных символов краевого центре. Ежедневно здесь гуляют тысячи местные жителей.

Парк открылся в 2017-м. Каждый год его территория увеличивается. Сергей Галицкий не раз жертвовал полями академии футбольного клуба. Он отдавал их под строительство новой очереди парка.

Перед новым годом здесь появились очередные арт-объекты. Это волшебные светящиеся шары. Они были похожи на елочные игрушки, забытые великаном.

В ближайшее время в парке появятся новые скульптуры – внутреннего ребенка. Они был изготовлены по специальному заказу известным скульптором Кеном Келлехером.

Отмечается, что американец рассматривает искусство как средство пробуждения к размышлениям, диалогу и самоанализу. Сами скульптуры отправятся в Краснодар уже на следующей неделе.