«Из-за коронавируса мы застряли в Штатах»: Из-за пандемии мама и девочка с «маской Бэтмена» не могут вернуться в Россию

Мать американской пациентки краснодарского доктора убеждает в правильности своего решения. Фото: Кэрол Феннер

Кэрол Феннер, мать американской пациентки краснодарского хирурга Павла Попова, бьет тревогу. Уже несколько недель она не может вернуться в Россию. Напомним, два года назад американка бросила все, собрала вещи и улетела в Россию. Только так она могла избавить дочь от огромного меланоцитарного невуса во все лицо.

Луна уже соскучилась по Краснодару

Никто в США не брался за юную пациентку. Врачи пальцем у виска покрутили и называли Кэрол авантюрной мамой. За лечение на родине доктора запросили нереальные деньги. Выход нашелся сам.

Павел Попов согласился сделать операцию в разы дешевле и сделать это менее травматично для ребенка. Не как планировали на родине. Путем фото-динамических процедур.

Пока результат лечения Кэрол Феннер полностью удовлетворяет. В декабре 2020 года мама с девочкой наконец-то улетели на родину, чтобы повидаться с родными. Но не оценили рисков. Уже несколько недель они не могут вернуться в Россию.

- По поводу нашей поездки в Россию на следующую операцию... Мы ждем всех необходимых разрешений. Из-за COVID-19 мы не можем въехать в страну без этих документов. Мы готовы сесть на борт в любое время, – написала Кэрол в Инстаграме.

Отметим, что помимо внешних признаков, невус грозил маленькой Луне неизлечимой болезнью. Он имеет свойство перерождаться в рак кожи. Поэтому операции девочки нужны как воздух. Целиком избавить малышку от родимого пятна Павел Попов намерен после заживления свежих ранок. По этой причине доктор и отпустил Луну и маму на родину.

- Осталось еще 3 операции, и мы сделаем все, чтобы завершить это в текущем году, - резюмировала Кэрол.