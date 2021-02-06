В Краснодаре прошел пикет в поддержку президента России

Фото: Сергей СЕРОВ

Фермеры и казаки из нескольких кубанских станиц приехали в Краснодар на санкционированный, согласованный с администрацией города пикет. Он прошёл в Прикубанском округе Краснодара.

Этот митинг они обозначили как акцию поддержки главе страны. Были участники из Калининского, Славянского, Темрюкского и Динского районов. Они заранее обозначили тему: «Поддержка Президента РФ и его усилий направленных на развитие малого предпринимательства и фермерского движения; усиление социальной направленности государства на селе; снятие административных барьеров для фермеров и их доступ к кредитным ресурсам; создание специальных кредитных программ для фермеров, благоприятных условий жизни на селе».

Фото: Сергей СЕРОВ

- Я рад поддержать нашего Президента. У нас сейчас в стране такая обстановка, которая не радует нас, казаков, - сказал Константин Соседка, атаман казачьего общества хутора Гречаная Балка. - Надо помнить историю. В 17-м, в 91-м году мы чуть было не потеряли нашу страну. Мой прадед – Игнат Петрович – служил царю, дед – Владимир Игнатович, был офицером Красной армии. Был в плену, сбежал. В Чехословакии организовал партизанский отряд им. Пугачева, воевал, был ранен еще раз попал в плен и был отправлен в концлагерь Маутхазен, в 20-й блок, так называемый «блок смерти». Этот лагерь известен своим жестоким обращением с заключенными. Так вот, мой дед в числе десятка заключенных совершили побег из лагеря. Я считаю, что такой поступок достоен казака. У меня двое сыновей. Старший учится в кадетском корпусе, надеюсь и младший пойдет по стопам своих предков.

При этом участники пикета обратили внимание и на тот факт, что годами на местах не решаются их проблемы.

Фото: Сергей СЕРОВ

- Сейчас, когда страну так трясет, мы готовы поддержать нашего президента! И в то же время готовы говорить и о своих проблемах, - говорит один из фермеров из Калининского района Алексей Волченко.

На митинге председатель одного из предприятий Динского района Петр Стародуб рассказал о том, что его организация стала жертвой рейдерского захвата. Фермер из станицы Новотитаровской Олег Кирьян тоже сетовал на это.

- Следственный комитет работает, в 2019 году возбудили уголовное дело, - сообщил он. - В прокуратуру тоже направил жалобы. Но как мне кажется, дела затягиваются. Поэтому я и пришёл сюда - искать поддержки президента.

- Президент неоднократно заявлял о том, что фермерство надо развивать, призывает глав в регионах помогать фермерам. Вот мы и считаем, что должны сейчас выразить свою поддержку главе государства и в то же время заручиться поддержкой самого президента, - говорит представитель казачества Калининского района, фермер Игорь Щербина.

- 06 февраля в сквере «Кленовый» состоялось публичное санкционированное мероприятие в форме пикетирования организованное Алексеем Волченко, - пояснили в администрации Краснодара.- В мероприятии приняло участие 18 человек. В Ходе мероприятия использовались плакаты следующего содержания: «Фермеры за Путина», «Мы за Путина, а он за нас!», «Казаки за Путина», «Путин – наш президент».