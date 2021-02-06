Снегопад в Краснодаре 6 февраля 2021: фото, видео Фото: Варвара ДЫМ

Снегопад в Краснодаре 6 февраля 2021. Температурные качели на Кубани продолжаются уже около месяца. Аномальная жара сменяется заморозками и снегопадом. Затем история повторяется. В таком графике жители Краснодара живут уже несколько недель.

В субботу утром на краевой центр обрушилась метель. Небольшая снежная крупка со временем переросла в полноценный снегопад. На улицу сразу же выехала очистная техника. Она обработала улицы от гололеда и почистила от снега. На руку коммунальщикам была плюсовая погода. Снег таял сам.

Снегопад в Краснодаре 6 февраля 2021: фото, видео Фото: Варвара ДЫМ

Изменилась ситуация вечером. Столбики термометра рванули вниз и достигли минусовых значений, а снегопад только усилился. Он перерос в полноценную метель и доставил хлопот городским службам.

Если утром на дорогах города работали 10 машин, то вечером уже 27. Сейчас они активно чистят снег и обрабатывают дороги от гололеда.

Снегопад в Краснодаре 6 февраля 2021: фото, видео Фото: Варвара ДЫМ

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Краснодаре ожидаются дождь со снегом, а также усиление ветра. Порывы могут достигать 10-12 м/с.

Из-за снегопада города скопали небольшие пробки. «Яндекс. Карты» оценивают их в три балла. Наиболее напряженная обстановка на улице 40-летия победы. Здесь сразу три аварии произошли за час.

Снегопад в Краснодаре 6 февраля 2021: фото, видео Фото: Варвара ДЫМ

Наглухо встала улица 1-мая. Здесь зафиксировано два столкновения.

Есть небольшие сложности на улице Дзержинского. Из-за аварии путь от улицы Лузана до Репина занимала порядка получаса.

Не получится разогнаться у водителей на Ростовском шоссе. Здесь образовалась каша из снега, которая снизила скорость потока в два раза.