Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 февраля 2021: какие районы и города Кубани остаются наиболее зараженными

«Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 7 февраля 2021 года.

За прошедшие сутки на Кубани в госпитали поступило 183 человека. Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Новороссийск и Туапсинский район, здесь выявили 51, 17, 15 и 14 новых случаев заражения инфекцией соответственно.

В Крымском районе запустился мобильный комплекс вакцинации от COVID-19. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева на Кубани заработает 24 мобильных пункта для прививок от COVID-19.

- С понедельника мобильный пункт начнет объезд всех населенных пунктов района. В каждом он задержится на 1-2 дня, – сказали КП – Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края. – За графиком работы точки можно следить на официальном сайте администрации Крымского района и в социальных сетях.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 7 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 51 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 7 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 10 человек.

Коронавирус в Сочи 7 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 17 человек.

Коронавирус в Геленджике 7 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 7 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 14 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 7 февраля 2021

В Ейском районе за сутки не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.