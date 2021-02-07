«После Галустяна я был только еще одним «армянином»: звезда комедий Демис Карибидис рассказал, как начинал в КВН

Демис Карибидис на съемках сериала "Отпуск" в Геленджике Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это сейчас без колоритного южанина Демиса Карибидиса не обходится ни одно шоу "Камеди клаб", а создатели юмористических сериалов наперебой предлагают ему сниматься. Голубоглазый грек так натурально играет кавказцев, что ему в этом амплуа просто нет равных.

Но было время, когда талантливого Демиса, долго не пропускали в КВН.

- Тогда гремела команда "Утомленные солнцем" и их самый яркий участник - Миша Галустян. Поэтому еще один "армянин" было уже неоригинально. И меня усиленно задвигали, - признался Карибидис в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом.

Но тогда его заметил еще один "квнщик" Гарик Мартиросян и помог выйти на сцену.

Невысокий и коренастый Демис сразу полюбился публике, а его команда "Станица Брюховецкая" из Краснодарского края вписала себя в историю КВН.

Сам комик родом из Геленджика. Отсюда и, подмеченный в мелочах, его образ.

Демис Карибидис с женой и тремя детьми

- У меня там много друзей. Южане - горячие люди, эмоциональные. Мне есть, откуда черпать вдохновение, - говорит Демис.

На курорте живут и родители этнического грека. "Квнщик" даже признался, что сниматься в новом сериале "Отпуск", где он играет одну из главных ролей, было не только почетно, но и удобно.

- Я уходил со съемок на обед не в тесный вагончик, как мои коллеги по фильму, а к маме домой, - рассказывает Демис.

Без участия Карибидиса сейчас не обходится ни один выпуск "Камеди" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несколько лет в детстве, впрочем, семья Карибидиса прожила в Греции. Но спустя шесть лет снова перебралась в южный российский город.

Сам Демис давно перебрался в Москву, женат и воспитывает троих детей.