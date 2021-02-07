Землетрясение в Краснодарском крае 6 февраля 2021: тряхнуло так, что дрожали дома

Источник нашли между двумя районами Кубани

Землетрясение в Краснодарском крае 6 февраля 2021 заставило жителей нескольких районов поволноваться. В районе 22:18 часов жители Тихорецка ощутили легкие подземные толчки.

- Только что тряхануло наши дома. Два толчка было. Сижу на кухне, а подо мной стул задрожал. Кто почувствовал еще вибрацию или мне показалось? - поинтересовалась жительница города Елена в соцсетях.

Вскоре появилась и официальная информация. Источник подземных толчков зафиксирован между Выселковским и Тихорецким районами Краснодарского края.

Сейсмологи нашли очаг на глубине 10 км

По данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки произошли в 19:18 UTC (22:18 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров магнитудой 4.

К слову, в этой равнинной части Краснодарского края землетрясения - явление крайне редкое.

Оттого вызвало беспокойство у местного населения. Однако специалисты утверждают, что Кубань выполнила лимит по разрушительным землетрясениям на несколько столетий вперед.

- В последний раз 7-балльное землетрясение фиксировалось на равнинной территории Кубани во второй половине 19 века, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин, когда два года назад столь же необычное явление вывело жителей Северского района на улицы. - Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы.