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Что творится на дорогах Краснодарского края после сильного снегопада 6 февраля

Кубань снова накрыло белым покрывалом
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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На уборку снега, по данным администрации края, вышли 160 машин

На уборку снега, по данным администрации края, вышли 160 машин

Фото: Варвара ДЫМ

Такой зимы в Краснодарском крае старожилы не помнят. Январь-февраль 2021 года наверняка войдут в историю метеонаблюдений, как самые снежные за последние десятилетия.

Аграрии ликуют. Но сложнее всего приходится в этом году экстренным службам, городским и районным хозяйствам.

А у горожан и жителей станиц появилось даже новое развлечение - искать снегоуборочную технику на дорогах.

- Это они специально нам говорят, чтобы мы не выезжали на своих машинах и не видели как не убирается город, - звучат разгневанные голоса в соцсетях.

Несправедливым это показалось даже всегда критично настроенным городским пабликам Краснодара.

- Мэрия утверждает, что техники много и снег убирают с ночи. Имеется видеоролик. Можно скидывать его в чаты с недовольными уборкой: возможно, это их немного отвлечет от написания пасквилей, - возмутились они.

К слову, ранее в эфире радио "Комсомольская правда" замдиректора городского и дорожного хозяйства кубанской столицы Евгений Беляков рассказал, какова тактика снегоуборки в городе.

- В первую очередь убираются самые ключевые городские улицы. Там всегда очень плотный трафик. Поэтому не спешите искать технику на окраинах города - это контрпродуктивно для городских служб, - сказал он.

Техника работала всю ночь. Фото: мэрия Краснодара

Техника работала всю ночь. Фото: мэрия Краснодара

В администрации Краснодарского края, между тем, озвучили количество спецмашин на дорогах региона.

- В течение дня снег шел в отдельных западных, северных, восточных, южных и центральных районах, а также в горном кластере города курорта Сочи. Работы по ликвидации зимней скользкости велись силами 133 комбинированных дорожных машин, 31 трактора с плужным оборудованием. Проезд обеспечен по всем маршрутам. Автобусное сообщение не прерывалось, ограничение в движение автотранспорта не вводилось, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе.

ЧППроисшествия: ЧП