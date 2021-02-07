В заповеднике под Анапой решились снести «золотой» отель-ресторан

Отель-ресторан в заповеднике. Фото: "Эковахта" по Северному Кавказу

В Арбитражном суде Краснодарского края назревает серьезный процесс. Росимущество вместе с анапским управлением Росреестра собирается вернуть в собственность муниципалитета участок земли в Большом Утрише.

"Форт-Утриш", так называется отель-ресторан, незаконно, по мнению госведомств, захвативший лакомый кусок побережья в заповеднике.

Кстати, на сайте отеля-ресторана совершенно спокойно это подтверждают.

- «Форт Утриш» раскинулся на прибрежной территории можевеловых зарослей реликтовых деревьев-долгожителей Большого Утриша, возрастом более чем две тысячи лет. Ведущие ученые международных организаций в сфере здравоохранения после многочисленных исследований подтвердили факт — содержание кислорода, который производят реликтовые можевельники Утриша составляет более чем 80%, что в свою очередь позволяет друзьям и гостям «Форт Утриш» получить максимальный заряд физического и психического здоровья. Дети страдающие заболеваниями и расстройствами дыхательных путей – после отдыха в «Форт Утриш» забывают, про хворь и частые больничные. Многие родители которые привозят на Большой Утриш детей, обычно жалуются на аппетит — дети плохо спят и не охотно питаются. Проблема исчезает сама собой меньше чем через неделю пребывания на Утрише — действие заповедного воздуха благотворно восстанавливает детское здоровье и аппетит, - гласит сообщение.

Участок земли, к слову, был выдан нынешним владельцам Анне Мамыкиной и Павлу Курбацкому - ответчикам в суде - в аренду. Но, как водится, после постройки на нем помещений отеля, приватизирован по суду. И это несмотря на тот факт, что уже в те годы местность была частью природного заказника, а любые сделки со статусными территориями запрещены.

Отель-ресторан в заповеднике. Фото: "Эковахта" по Северному Кавказу

- Раньше на месте отеля-ресторана "Форт Утриш" располагалась столовая рыбколхоза. Но после появления арендаторов ее здание разрослось, появились другие постройки. На снимках с дрона видно, что сегодня здесь размещено двухэтажное здание отеля-ресторана с капитальной террасой, несколько хозяйственных построек, автопарковка. Однако на кадастровом учете стоит только гараж площадью 34,7 кв. м. Капитальные строения есть даже на пляже. Со стороны центрального пляжа поселка Большой Утриш возведена железобетонная огражденная площадка, которая препятствует свободному проходу по берегу моря. Еще один участок рядом с беседкой, имеющей капитальный фундамент, также полностью забетонирован. В курортный сезон владельцы отеля-ресторана запрещают проход через его территорию, в том числе по береговой полосе, - подтверждает незаконность сделки "Эковахта" по Северному Кавказу.

Заседание суда намечено на вторник, 9 февраля.