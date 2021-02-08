Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 февраля 2021: где от инфекции умирают чаще

В госпиталях региона продолжают умирать от коронавируса. Фото: Светлана ТУРЬЯЛАЙ

«Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 8 февраля 2021 года.

За прошедшие сутки на Кубани в госпитали поступило 182 человека. Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи, Динской и Кущевский районы, здесь выявили 46, 18, 13 и 7 новых случаев заражения инфекцией соответственно.

Скорбная статистика тоже сегодня, 8 февраля, пополнилась еще на 17 человек.

Лидирует Краснодар. Там за сутки от коронавируса скончались сразу семь человек. Дальше - Сочи. В госпитале курорта не стало четырех пациентов.

Не отстают по летальности Тихорецк, Анапа, Крымский район, Лабинск и Туапсе.

- Возраст умерших от 58 до 95 лет, - сообщают "КП" - Кубань" в оперштабе.

Единственное спасение - прививка. Кстати, в Тихорецком, Кущевском и Крымском районах запустили мобильные комплексы вакцинации от COVID-19. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева на Кубани заработает 24 мобильных пункта для прививок от COVID-19.

- С понедельника мобильный пункт начнет объезд всех населенных пунктов района. В каждом он задержится на 1-2 дня, – сказали КП – Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края. – За графиком работы точки можно следить на официальном сайте администрации Крымского района и в социальных сетях.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 8 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 46 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 8 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека.

Коронавирус в Сочи 8 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 человек.

Коронавирус в Геленджике 8 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 8 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 8 февраля 2021

В Ейском районе за сутки зафиксировано один новый случайв заражения коронавирусной инфекцией.