Передел на рынке перевозок: В Ейске обстреляли пассажирские автобусы

Фото: instagram.com/transportkrdru/

Неделю назад активисты обратили внимание на массовый отток автобусов из Краснодара в Ейск. Перегон транспорта они даже сняли на камеру. Глава «Транспортной инициативы» Марина Репещук специально поехала на побережье Азовского моря, чтобы найти ПАЗы.

- Сейчас я нахожусь в Ейске. По заявлениям перевозчиков Краснодара, они отправили в сюда транспорт, который числился в резерве. Это машины 2017, 2019 года выпуска. Какой резерв? – спрашивает Репещук.

Председатель «Союза транспортников Кубани» Иван Петров ответил, что данная мера действительно связана с простоем автобусов.

- Это связано с тем, что они работают на газомоторном топливе, - рассказал Петров. – В Краснодаре работают всего две заправки для этих автобусов. Водители теряют час-полтора в день только на заправку! В Ейске весь транспорт работает именно на газу.

Ейские депутаты инициативу не оценили. Они посчитали, что краснодарские автобусы приехали на побережье в обход заход. Они уже записала заявление на перевозчиков в прокуратуру с просьбой проверить все документы.

Фото: instagram.com/transportkrdru/

На этом история не закончилась. Уже в воскресенье «Транспорта инициатива» рассказала о массовом обстреле краснодарского транспорта из пневматического оружия.

- Здесь происходят события, угрожающие жизни и здоровью пассажиров. За три дня в городе обстреляли три автобуса, из них два – вечером в воскресенье. Во всем ПАЗах были пассажиры, – сказали «КП» – Кубань» в «Транспортной инициативе.

Фото: instagram.com/transportkrdru/

Сейчас этим делом занимаются правоохранители.

- По предварительным данным, неустановленное лицо произвело выстрел предположительно из травматического оружия. В результате никто не пострадал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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