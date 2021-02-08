«Ледовое побоище»: Краснодар стал в пробках из-за снега

В городе очень много опасных участков из-за снега и гололеда

Утром 8 февраля в краевом центре машины едут по городским улицам с небольшой скоростью из-за выпавшего на выходных снега. Не расчищенные сугробы прихватило морозом, поэтому дворы Краснодара превратились в каток. Сложно дается и пешеходам.

«Я такого не помню, во дворах ледовое побоище», «со двора на Московской выезжали полчаса», «Восточно-Кругликовская вся во льду, машина, как шайба», «Героев Разведчиков стали намертво», - это только единичные сообщения, которые прилетают от горожан. Все как один жалуются, что в Краснодаре почистили от снега только центральные улицы, а вот микрорайоны остались не у дел.

На Яндекс.картах отмечено очень много опасных участков в Краснодаре

Пробки замечены на многих участках, несмотря на то, что агрегаторы оценивают заторы в 6 баллов. Также за несколько часов случились больше десятка аварий, водители говорят, что сложно в городе даже на зимней резине.

Аварии из-за снега были в городе и накануне

- Даже на внедорожнике и зимней резине мы просто катились, хорошо, что не врезались в припаркованные машины. Ни дворников, ни техники, - подметил житель улицы Черкасской.

Со слов автомобилистов, коммунальные службы утром были замечены только на улице Красной. Там несколько человек в оранжевой форме чисти тротуары.

Ранее в мэрии просили не выезжать в город на личных машинах, также спасатели предупреждали о сильном гололеде. Штормовое предупреждение действует до обеда 8 февраля. 9 числа ожидается резкое потепление, в городе из-за растаявшего снега возможны подтопления улиц и дорог.

- Подать заявку на откачку дождевых вод краснодарцы могут по телефонам: 050 или 112, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.