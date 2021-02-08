Гололед в Краснодаре 8 февраля 2021: "фигурное катание" машин и падение пешеходов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После прошедшего ледяного дождя и ударивших морозов Краснодар сковал гололед. Дороги и тротуары превратились в настоящий каток.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

По словам водителей, минимальная скорость движения и повышенная внимательность не спасла от ДТП, которых было не меньше десятка.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

Пешеходы шагают с особой осторожностью - асфальт покрылся ледяной коркой. Несмотря на реагенты, которыми посыпали улицы, на некоторых участках все еще скользко.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

Увы, людей в оранжевой форме с лопатами можно встретить далеко не везде. Хотя мэрия уверяет, что на улицы вывела всех своих работников.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

По данным администрации, в течение суток коммунальщики расчищали магистральные улицы и маршруты первой очереди, а также обрабатывали дороги противогололедными материалами.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

Причем последствия снежного ненастья устраняли не только в кубанской столице, но и в пригородах: станице Елизаветинской, поселке Лорис, станице Старокорсунской, хуторе Ленина, поселке Знаменском и Новознаменском жилом районе.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

Сейчас машины продолжают очищать от снега поселках Прогресс, Водники, Белозерный, Южный.

- Тротуары, подземные переходы и остановочные комплексы продолжают расчищать около 600 человек и 32 единицы спецтехники, - говорят в мэрии.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

По прогнозам синоптиков, гололед в кубанской столице продержится до конца суток. Уже ночью ожидаются отметки выше нуля, а днем 9 февраля воздух прогреется до +12-13 градусов, так что снежные пейзажи совсем скоро исчезнут.

Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ

Тем не менее в МЧС людям советуют лишний раз на улицу не выходить. Если же остаться дома возможности нет, рекомендуется надеть сапоги на платформе или обувь с мягкой рифленой подошвой.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно упасть, чтобы не получить травму

Самое первое, что нужно сделать при падении (как бы странно это не звучало) – расслабиться. Потому что чем сильнее будет напряжено тело, тем больнее падать. Второе – необходимо выучить и отработать правильную технику приземления.

А в том случае, если вы падаете вперед, нужно также приземлиться на руки и прикрыть ими лицо. При этом необходимо успеть повернуть голову в сторону, чтобы не повредить лицо.