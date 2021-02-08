Гололед в Краснодаре 8 февраля 2021: "фигурное катание" машин и падение пешеходов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После прошедшего ледяного дождя и ударивших морозов Краснодар сковал гололед. Дороги и тротуары превратились в настоящий каток.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
По словам водителей, минимальная скорость движения и повышенная внимательность не спасла от ДТП, которых было не меньше десятка.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
Пешеходы шагают с особой осторожностью - асфальт покрылся ледяной коркой. Несмотря на реагенты, которыми посыпали улицы, на некоторых участках все еще скользко.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
Увы, людей в оранжевой форме с лопатами можно встретить далеко не везде. Хотя мэрия уверяет, что на улицы вывела всех своих работников.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
По данным администрации, в течение суток коммунальщики расчищали магистральные улицы и маршруты первой очереди, а также обрабатывали дороги противогололедными материалами.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
Причем последствия снежного ненастья устраняли не только в кубанской столице, но и в пригородах: станице Елизаветинской, поселке Лорис, станице Старокорсунской, хуторе Ленина, поселке Знаменском и Новознаменском жилом районе.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
Сейчас машины продолжают очищать от снега поселках Прогресс, Водники, Белозерный, Южный.
- Тротуары, подземные переходы и остановочные комплексы продолжают расчищать около 600 человек и 32 единицы спецтехники, - говорят в мэрии.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
По прогнозам синоптиков, гололед в кубанской столице продержится до конца суток. Уже ночью ожидаются отметки выше нуля, а днем 9 февраля воздух прогреется до +12-13 градусов, так что снежные пейзажи совсем скоро исчезнут.
Фото: Рустам НАРХОДЖАЕВ
Тем не менее в МЧС людям советуют лишний раз на улицу не выходить. Если же остаться дома возможности нет, рекомендуется надеть сапоги на платформе или обувь с мягкой рифленой подошвой.
НА ЗАМЕТКУ
Как правильно упасть, чтобы не получить травму
Самое первое, что нужно сделать при падении (как бы странно это не звучало) – расслабиться. Потому что чем сильнее будет напряжено тело, тем больнее падать. Второе – необходимо выучить и отработать правильную технику приземления.
А в том случае, если вы падаете вперед, нужно также приземлиться на руки и прикрыть ими лицо. При этом необходимо успеть повернуть голову в сторону, чтобы не повредить лицо.