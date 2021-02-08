Такой заснеженной зимы, как эта, на Кубани не было давно. Только в Краснодаре последствия метели устраняют более 200 единиц техники. Снежная пелена буквально сковала дороги краевого центра. Жители не могли выехать даже из собственных дворов.- Сегодня начался аномальный ход температур. Если днем по краю температура будет в пределах +1 – +6, то вечером, она подскочит до 10-15 – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – Правда, тепло не дойдет до Севера Кубани. Здесь дневные температуры останутся в районе +3 – -2.Ощутят на себе температурные качели жители юга Кубани. Здесь воздух прогреется до плюс 20 градусов.- Местами ждем усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду, в южных районах – до 23 м/с. Вместе с ветром на Кубань придет тепло, – добавляет Попова.Шквалистый ветер ожидается и в Краснодаре. Здесь порывы могут достигать 15-20 м/с. Также на неделе синоптики прогнозируют дожди и похолодание.- Уже на следующих выходных опять ждем морозы – резюмирует начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра.