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На Кубани тяжелобольной ребенок выиграл укол за 2 миллиона долларов в лотерею

У малыша спинальная мышечная атрофия, которая могли привести к смерти