Шумное свадебное торжество в Сочи закончилось вызовом скорой. Помощь понадобилась одному из юных гостей праздника, которому стало плохо во время застолья.По словам родственников, гуляния начались после обеда. Алкоголь лился рекой – поднять тост за новоиспеченную семью хотел каждый. Разрешили выпить и некоторым подросткам, вернее - пригубить. Но один из школьников, 16-летний Ашот Саркисян (имя изменено – Авт.) по всей видимости, меры не знал.С каждым часом юноша пьянел все больше и больше. В какой-то момент он даже перестал отплясывать, потому что почти не стоял на ногах. Домой с родителями он доехал с трудом. Когда же на слова матери парень перестал реагировать, женщина забила тревогу и вызвала скорую.В полуобморочном состоянии ребенка экстренно госпитализировали в городскую больницу №9.- Юноша поступил в тяжелом состоянии, потому его поместили в реанимационное отделение, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - Предварительный диагноз, который был установлен после обследования, - токсическое действие неизвестным веществом.Не исключено, что на праздничном столе стоял фальсификат, который притащил кто-то из гостей. К счастью, юношу привели в чувства, уже сейчас он переведен в педиатрическое отделение, самочувствие его удовлетворительное, угрозы для жизни мальчика нет.Однако врачи больницы, как и полагается в таких случаях, сообщили о поступившем школьнике в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Опрашивают гостей свадьбы. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ребенок из благополучной семьи, которая не состоит на учете. Родителям, недосмотревшим за сыном, грозит штраф.