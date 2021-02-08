Опасная угроза для здоровья: как резкая смена погоды отразится на жителях Краснодарского края

Такие перепады будут явно не на пользу организму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Февральская погода на Кубани в этом году бьет рекорды. На прошлой неделе было приятное тепло, которое больше напоминало лето. Как вдруг начались другие крайности - обрушился снегопад, а отметки на термометре рухнули вниз. Но на этом погода свои капризы показывать не прекратила - уже 9 февраля пойдет дождь, в ближайшую неделю температура начнет расти, а к выходным снова ударит мороз. Синоптики говорят, что ожидаются перепады в 20 градусов. «КП» - Кубань» узнала, насколько вреден для здоровья температурный скачок и кто в группе риска.

Во время температурных «качелей», считают медики, подхвативших вирусную инфекцию станет больше.

- Поэтому есть общая рекомендация - перейти на здоровьесберегающий режим жизни, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» врач-методист Центра медицинской профилактики регионального минздрава Александр Горячев. - Прежде всего, важно не перенапрягаться, больше давать себе отдыхать.

КОМУ ГОТОВИТЬСЯ К НЕПОГОДЕ

Резкое понижение температуры воздуха и частые изменения давления сами по себе могут вызывать серьезное ухудшение состояния, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

- При повышении температуры от нехватки кислорода страдают люди с заболеваниями дыхательных путей. Могут обостриться хронические недуги, прежде всего, у людей, у которых есть сердечно-сосудистые проблемы, ишемическая болезнь сердца, - продолжает Александр Горячев.

В группе риска также малыши, организм которых еще не привык к капризам природы, подростки, беременные женщины. Ну и на первом месте, естественно, пожилые люди, у которых "на погоду" начинают "крутить" суставы, ноют места старых переломов и травм.

Чтобы как можно легче перенести «температурные качели», в Центре медицинской профилактики советуют снизить физическую нагрузку и избегать стресса, по возможности отложить поездки на дальние расстояния, особенно если вы будете за рулем. Медики советуют именно сейчас перейти в спящий режим - чем больше вы проводите время в кровати, тем больше сил у организма бороться с инфекциями.