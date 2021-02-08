Кудрявый мальчишка с синдромом отличника: как выглядел Вениамин Кондратьев в школе

Вениамин Кондратьев (слева) учился в школе №1 станицы Динской

Глава Кубани Вениамин Кондратьев - один из самых известных выпускников станичной школы в Динском районе Краснодарского края. Она находится в 40 километрах от кубанской столицы, но там продолжают учиться дети Кондратьева.

- С тех пор, как я окончил школу, прошло уже много лет. Но это время останется для меня самым теплым, а родная школа №1 — вторым домом. Сегодня в эту же школу ходят и Саша с Надей. Очень надеюсь, что их школьные годы будут такими же счастливыми, – опубликовал и подписал Вениамин Кондратьев личные фотографии.

Сейчас в этой же школе учатся его дети

Надо сказать, в родной школе нынешнего губернатора Кубани помнят его, как кудрявого мальчишку с синдромом отличника. Сомнений в том, что его амбиций хватит, чтобы покорить самые высокие карьерные вершины, у педагогов не было никогда.

К слову, так и произошло. Школьник, мечтавший о работе следователя, поступил сначала на филфак, а потом - на юрфак.

Вместе с одноклассниками будущий губернатор ездил по Союзу

Это сейчас такое совмещение не кажется чем-то уникальным. А в конце 80-х Кондратьеву пришлось очень постараться, чтобы ему разрешили одновременно учиться сразу двум специальностям. Этот факт сделал уникального студента более конкурентоспособным среди претендентов на работу в краевой администрации.

Раньше Кондратьев сидел за партой станичной школы, а теперь - в кресле губернатора

– Многие значимые для меня события, как и в жизни каждого, произошли в школе. Вместе с детьми пересматривали мой школьный альбом. Рассказал им несколько историй о родной школе, друзьях. Со многими из них до сих пор общаюсь. Жаль, что редко удается встречаться из-за плотного рабочего графика, да и коронавирусные ограничения накладываются в этом году, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.