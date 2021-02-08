Положила в карман 4,5 млн рублей: На главу налоговой инспекции в Туапсе завели еще одно уголовное дело

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Пару недель назад в Сети появилось видео обысков в налоговой инспекции Туапсинского района, которое заинтересовало местных жителей. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как у входа в ведомство дежурит один из силовиков. Остальные правоохранители - находятся внутри здания.

Позже выяснилось, что причиной обысков стала работа не чистого на руку руководителя ведомства, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, родственница начальницы налоговой инспекции - долевой собственник одной из гостиниц, которую построили с нарушениями. При этом подозреваемая знала, что вместо разрешенного двухэтажного здания, на участке возведено три этажа. Тем не менее, фигурантка потребовала от должностных лиц администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на строительство отеля до 7 этажей.

Правоохранители начали копать дальше - тут выяснилось, что в конце января 2021 года в следственный отдел обратился директор строительной организации. В руках у него было заявление о передаче начальнику налоговой инспекции взятки.

- По данным следствия, в 2014 году женщина потребовала от него взятку за общее покровительство, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - С целью придания законности своих требований мужчина должен был заключить договор аренды коттеджа между возглавляемой им фирмой и ее родственницей.

Это и было сделано. Позднее мужчина перечислил на расчетный счет родственницы подозреваемой, но находящийся в пользовании последней, 4,5 миллиона рублей. Так, фигурантка и обогатилась на кругленькую сумму.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по краю в Туапсе.

Подозреваемая задержана, сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы, - добавляют в СУ СК по региону.

Напомним, об обысках и задержаниях в налоговой инспекции Туапсинского района стало известно после вынесения приговора бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву и его подчиненным. Как только стало известно, что экс-градоначальника отправили за решетку, в налоговую наведались правоохранители.