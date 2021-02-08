Доктор Тай: Грыжи и протрузии можно лечить и без операции

Доктор Тхан Ван (Дык) Тай Фото: doctortai.ru

Проблемы позвоночника мучают большое число людей. Малоподвижность и статичный образ жизни способствую появлению остеохондроза. Эта болезнь проявляется в дегенеративных изменениях межпозвоночных дисков. А это уже приводит к грыжам и протрузиям. Кому врач хоть раз ставил такой диагноз, подтвердит, что боль в острых фазах болезни просто непередаваемая. Человек не может ни согнуться, ни разогнуться, организм ищет какую-то позу, в которой меньше всего больно. Поэтому часто можно увидеть людей с кривой спиной, хромающих, старающихся как можно быстрее избавиться от этого недуга.

У восточной медицины есть спасение. Средства придуманы давно, опробованы и доведены до совершенства веками.

Не нужно ехать в Азию

В Краснодаре на восточной медицине специализируется клиника «Доктор Тай». Ее создатель, доктор Тхан Ван (Дык) Тай является потомственным медиком. Он вобрал в себя как европейскую школу медицины, так не забыл и про восточную. Сегодня его методы лечения – это симбиоз, двух кардинально разных, но эффективных философий, дающих в итоге результат – отсутствие боли и дискомфорта.

При грыжах и протрузиях в клинике назначают массажи и иглоукалывания, а также физиотерапию Фото: doctortai.ru

- Для каждого отдела позвоночника существуют собственные клинические синдромы, вызванные остеохондрозом. Специалисты выделяют более 52 (!) клинических неврологических синдромов заболевания остеохондрозом, - рассказывает «КП» - Кубань» доктор Тхан Ван (Дык) Тай. - Так, наиболее распространенными синдромами являются «ишиас», «люмбаго», «поясничный радикулит» и «межреберная невралгия». Каждый из этих синдромов складывается не только из болевых проявлений в позвоночнике, но и вторичных воспалительных изменений в мышцах вблизи пораженного отдела позвоночного столба, а также симптомов нарушения кровообращения и отека внутренних органов.

Первый прием в Краснодаре доктор Тай провел 26 марта 2015 года. С тех пор регулярно посещает город и лично осматривает людей. Свои глубочайшие знания восточной медицины доктор Тай демонстрирует, ставя точный диагноз по пульсу.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

10 февраля 2021 года доктор Тай приедет в Краснодар на один день и будет проводить прием ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ. Предварительно записаться можно по телефону: 8(918)080-77-22.

Сегодня специалисты восточной медицины клинки «Доктор Тай» успешно помогают пациентам с грыжами и протрузиями почувствовать облегчение.

Доктор Тай (в центре) с коллегами Фото: doctortai.ru

Какие методы есть в арсенале?

Специалисты клиники «Доктор Тай» придерживаются принципов совмещенной медицины, которая включает все достижения европейской и восточной школ. В результате выработали методики улучшения состояния пациентов без операции.

При грыжах и протрузиях в клинике назначают массажи и иглоукалывания, а также физиотерапию.

- Массаж является активным лечебным методом, его суть в нанесении на обнажаемое тело пациента строго дозированных механических раздражений, - рассказывает доктор Тхан Ван (Дык) Тай. - Массаж, в китайской медицине, наравне с лечением народными средствами, иглоукалыванием и лекарственными травами, считается крайне эффективным методом лечения и оздоровления организма. Отличие китайского массажа от западного аналога, состоит в силе и глубине воздействия на организм человека. По-настоящему блестящие результаты китайский массаж дает в связке с иглоукалыванием. Наши специалисты-иглотерапевты являются настоящими носителями традиционной технологии иглоукалывания. Они получили свои знания и умения во Вьетнаме и в совершенстве владеют методиками и приемами иглорефлексотерапии, что позволяет им с успехом помогать своим пациентам справляться с различными проблемами здоровья

Напомним, 10 февраля 2021 года доктор Тай лично приедет в Краснодар и проведет прием всех желающих. Предварительно записаться можно по телефону: 8(918)080-77-22. Адрес: Краснодар, ул. Тургенева, 85.